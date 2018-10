Adivinhe quem é o principal credor da dívida italiana

Uma das ideias correntes quando se fala da gigantesca dívida pública italiana, uma montanha de €2,33 biliões em final de agosto, é que ela está na mão de investidores nacionais, e que, por isso, estará menos sujeita ao castigo dos mercados internacionais, e em particular de investidores abutre ou de entidades estrangeiras prontas a nos bastidores exercer pressão com os títulos que têm na mão.

Muitos analistas sublinham esse ‘nacionalismo’ por parte dos credores como um trunfo. É verdade que não há fundos europeus de resgate nem o Fundo Monetário Internacional a deter uma boa fatia da montanha de dívida transalpina, ao contrário de Portugal onde o empréstimo dos anos da troika ainda pesa 23% da dívida pública. Também é certo que 63,6% da dívida está na carteira de investidores residentes, o que compara com 50,5% para o caso de Portugal.