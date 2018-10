A situação é “desesperada”, a jornada é “longa e difícil” mas “as pessoas olham umas pelas outras”

São mais de sete mil pessoas, segundo dados revelados no início da semana pela Organização Internacional para as Migrações. Fogem da miséria, da violência e de grupos criminosos nos países de origem. Há mesmo famílias inteiras nesta marcha de migrantes que, nas últimas duas semanas, tem percorrido a pé muitas centenas de quilómetros e cruzado as fronteiras de vários países da América Central com o objetivo de chegar aos EUA.

O Presidente Donald Trump disse que a caravana está cheia de “criminosos e desconhecidos vindos do Médio Oriente” mas depois reconheceu não ter provas capazes de sustentar essa declaração.