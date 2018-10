Funcionários públicos com mais de 65 anos mais que duplicaram desde 2011

Mais velhos e mais qualificados, assim são os funcionários públicos de hoje. Entre 2011, ano em que Portugal formaliza o pedido de assistência financeira à Comissão Europeia, e o primeiro semestre deste ano, Portugal perdeu 52 mil funcionários públicos (7,2%). Esta redução não só diminuiu o peso da Administração Pública enquanto empregador nacional como mudou por completo o perfil dos funcionários públicos.

As contas realizadas pelo Expresso com base nos dados disponibilizados pela Direção-geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) até 2017 (último ano em que é possível desagregar os dados por idade e nível de qualificação dos profissionais) demonstram que nestes sete anos, o peso dos trabalhadores com 65 ou mais anos aumentou, no sector Estado, em 146%. No final de 2017, integravam este escalão 12.571 funcionários públicos.