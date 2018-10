Dez meses depois, ainda a pergunta: quem matou Barry e Honey Sherman?

Barry e Honey Sherman gozavam de muita popularidade no Canadá e eram um dos casais mais ricos no país, reconhecido também pela filantropia, regularmente praticada e abrangente o suficiente para incluir doações multimilionárias a hospitais, escolas e inúmeras instituições de caridade. Presença assídua nos eventos destinados ao círculo privado que caracteriza as elites, a notícia da sua morte caiu por isso como uma bomba, em dezembro do ano passado, mais ainda pelos contornos que a acompanhavam e que explicavam estar em causa um crime.

Dez meses passados, essa continua a ser a única certeza. Barry, de 75 anos, fundador da farmacêutica Apotex, e a mulher, com 70, foram assassinados, em circunstâncias ainda por apurar, por alguém que a polícia não foi capaz de identificar e por um motivo desconhecido.