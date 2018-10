Associação critica forma como Lisboa comunicou suspensão de novos registos de alojamento local

A Associação do Alojamento Local Em Portugal (ALEP) criticou a forma como a Câmara Municipal de Lisboa (CML) comunicou quais serão as zonas onde pretende suspender todos os registos de novos alojamentos locais já a partir de novembro. Ou seja, antes mesmo de haver um regulamento e critérios definidos para essas zonas que foram introduzidas pela nova lei que entrou em vigor esta semana.

“A comunicação foi mal gerida, ou melhor, não foi gerida. Deixou-se, durante vários dias, que o público em geral soubesse dos resultados do estudo através de fugas de informação”, diz ao Expresso o presidente da ALEP, Eduardo Miranda.