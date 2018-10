Ameaça é “credível” e não é obra de “lobo solitário”: o caso dos pacotes explosivos

Mais um dia, mais um ou dois engenhos explosivos enviados pelo correio. Assim tem sido o ciclo noticioso nos EUA desde que, na segunda-feira, um pacote suspeito endereçado ao milionário George Soros foi intercetado. Desta vez, os destinatários foram o ator Robert De Niro e o antigo vice-presidente Joe Biden. No primeiro caso, o pacote suspeito foi retirado do n.º 375 da Greewnwich Street, a morada do restaurante Tribeca Grill do ator, em Manhattan, ao início da manhã desta quinta-feira.

Segundo fonte da polícia, citada pela agência Associated Press, o pacote continha um dispositivo parecido com os enviados nos dias anteriores. No total, são já pelo menos nove os engenhos explosivos encontrados. No estado de Nova Iorque, os destinatários, além de Soros, foram a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, o antigo diretor da CIA John Brennan (via CNN, o que obrigou à evacuação de todo o edifício) e agora De Niro. Em Delaware, Joe Biden. Em Washington, o antigo presidente Barack Obama e a congressista Maxine Waters (que também recebeu um em Los Angeles). No estado da Flórida, o antigo procurador-geral Eric Holder.