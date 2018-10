Vamos falar de vinhos falsificados

A cada segundo, são consumidas no mundo mil garrafas de vinho. Algumas são falsificações, quase sempre de vinhos caros, conhecidos internacionalmente. O valor global deste negócio paralelo não está identificado, mas o sector admite que 20% dos vinhos no mercado mundial são falsos - e sabe-se que, só na Europa, o mercado de contrafação de vinho e bebidas espirituosas está avaliado em 1,3 mil milhões de euros.

“De acordo com o Instituto da Propriedade intelectual da União Europeia, a contrafação neste sector representa 4,4% do consumo de bebidas espirituosas e 2,3% do consumo de vinhos na Europa, o que remete para um valor da ordem dos 1,3 mil milhões de euros”, explica ao Expresso Luís Simões, da ALABE - Associação dos Laboratórios de Enologia.