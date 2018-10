Tancos: primeiro-ministro é o alvo da direita

Não faltaram adjetivos para classificar o comportamento do Governo no caso Tancos. Esta quarta-feira, no Parlamento, a direita adjetivou a gestão do Executivo como “surreal”, “perigosa” e um “autêntico míssil” à credibilidade das Forças Armadas. Foi esclarecedor: tanto CDS como PSD optaram por colocar em segundo plano questões de conteúdo em relação ao furto, que serão deixadas sobretudo para a investigação judicial, e preferiram fazer pontaria ao Governo e ao primeiro-ministro em particular, confirmando que será esta a linha de argumentação principal durante a comissão de inquérito ao caso.

O CDS, que propôs a criação da comissão parlamentar temporária, tinha desde o primeiro momento apontado o apuramento das responsabilidades políticas como o principal objeto da investigação dos deputados. Mas, à medida que as notícias sobre o alegado encobrimento do furto e do conhecimento que o ministro da Defesa teria sobre o caso - o major Vasco Brazão, da Polícia Judiciária Militar, disse ter informado o gabinete de Azeredo sobre a operação de encobrimento que levou à devolução das armas sem levar os culpados à Justiça - o caso foi ganhando novas implicações políticas.