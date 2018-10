“O socialismo e o comunismo destruíram a sociedade brasileira”: o empresário suspeito de fake news

Quem liga para a sede da Havan, uma rede de mais de uma centena de lojas conhecidas no Brasil por terem uma réplica da Estátua da Liberdade à porta, é recebido com um anúncio: “A Havan apoia a Lava Jato e os brasileiros também. Por isso está fazendo uma megaliquidação de lava jatos Havan.”

A referência à investigação judicial que pôs a nu a corrupção endémica no sistema político brasileiro não é apenas uma hábil ação de marketing: Luciano Hang, o polémico dono da empresa criada em Santa Catarina, não esconde o seu desprezo pelo PT de Lula, Dilma e Haddad, que acusa de destruir o Brasil.