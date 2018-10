O que vai acontecer depois do chumbo do orçamento italiano pela Comissão

Itália tem três semanas para corrigir o ‘esboço’ de orçamento para 2019 que a Comissão Europeia chumbou na terça-feira. Foi a primeira decisão do género tomada por Bruxelas desde que o procedimento de avaliação prévia dos orçamentos está em vigor.

O mercado da dívida ainda acredita numa solução de entendimento e, por isso, os juros da dívida italiana mantêm-se abaixo dos máximos de quase cinco anos da semana passada, mas a situação não está blindada – reagem aos mais pequenos sinais da retórica das duas partes e ficarão manifestamente ‘nervosos’ à medida que os dias passarem sem se saber se haverá fumo branco.