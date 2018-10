Está aí a primeira sala de estar de luxo sobre rodas

Imagine uma espécie de sala de estar, apetrechada de tecnologia de alto a baixo e tudo isso ‘embrulhado’ num design exclusivo, rodeado de conforto e várias janelas com vista para a cidade.

Mas não é tudo: coloque quatro rodas debaixo deste manancial de inovação, com quase duas toneladas de peso e 5,7 metros de comprimento; agite bem a imaginação, et voilá: eis o EZ-Ultimo. A mais recente proposta da Renault para a condução autónoma mas totalmente elétrica.