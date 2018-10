Destinatários: Hillary, Obama e CNN. Conteúdo: explosivos. Remetente: ainda por apurar

A CNN estava a noticiar a interceção de dois engenhos “potencialmente explosivos” endereçados à ex-candidata presidencial Hillary Clinton e ao antigo Presidente Barack Obama quando soou um alarme de incêndio nos estúdios. Os dois pivôs continuaram em direto mais alguns segundos mas acabariam por se juntar aos restantes funcionários da estação de televisão. O Time Warner Center, onde os escritórios de Nova Iorque da CNN estão localizados, foi evacuado depois de um engenho suspeito ter sido encontrado na sala de triagem do correio.

A agência federal de investigação dos EUA tinha acabado de revelar que os engenhos pareciam estar funcionais, ainda que fossem rudimentares, esclarecendo que “as embalagens foram identificadas durante procedimentos de rotina de triagem de correio”. O pacote enviado para a residência dos Clinton foi intercetado na terça-feira à noite, enquanto o que se destinava à residência dos Obama foi descoberto já na madrugada desta quarta-feira, informou o FBI, que dava conta que nem o ex-Presidente nem a antiga candidata presidencial estavam em risco.