Centeno leva resposta: “A UTAO não é um agente político”

Foto INÁCIO LUDGERO

Quando esta terça-feira Mário Centeno desferiu uma crítica mordaz à UTAO, pondo em causa a sua credibilidade e recomendando-lhe humildade, Rui Nuno Baleiras estava no Parlamento a acompanhar o debate e ouviu, registou e calou. Um dia depois, o coordenador desta unidade técnica que dá apoio aos deputados diz ao Expresso que este não é o tempo para alimentar o debate, mas que uma coisa fique clara: “A UTAO não é um agente político” e “reitera linha por linha o que está escrito no relatório”.

“Este é o momento da discussão entre as forças político-partidárias”, diz Rui Nuno Baleiras ao Expresso, e, porque “a UTAO não é um agente político”, o seu coordenador não fará comentários - pelo menos para já. O silêncio, contudo, não significa qualquer sinal de reconhecimento de erro, até porque “o coordenador da UTAO reitera linha por linha o que está escrito no relatório”.