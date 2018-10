“Não pode ficar mais grotesco do que já está.” Ou será que pode?

Ficou aquém do que se esperava – afinal, o presidente da Turquia tinha prometido “a verdade nua e crua” – mas o discurso de Recep Tayyip Erdogan esta terça-feira no Parlamento não deixa de criar embaraço à Arábia Saudita. “Temos a certeza de que Jamal Khashoggi foi assassinado no consulado”, afirmou Erdogan, depois de apresentar as suas condolências à família do jornalista que, a 2 de outubro, entrou no consulado saudita em Istambul para não mais voltar a sair.

Erdogan garantiu que o crime “selvagem” foi preparado com dias de antecedência, tendo a equipa que “planeou e executou o assassínio” sido alertada para a visita de Khashoggi ao consulado, que ali se deslocou para obter os documentos necessários ao casamento com a sua noiva turca, que o esperava no exterior. O chefe de Estado turco confirmou que se encontram detidos 18 sauditas, sendo que 15 deles se dividiram em grupos e chegaram em voos diferentes a Istambul.