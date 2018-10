Criadores do site de fake news ‘made in’ Santo Tirso justificam registo de IP no Canadá por ser mais barato

Quem é João Pedro Rosas Fernandes, o mentor confesso e criador do site de notícias falsas Direita Política, cujo IP – morada na internet – está sedeado numa loja em Santo Tirso e registada em Montreal, no Canadá? Numa ronda que cruza fontes da autarquia, da Associação Comercial e Industrial de Santo Tirso e da comunicação social local, ninguém parece conhecer João Fernandes, nem quem são os autores dos artigos publicados nos sites Direita Política, A Voz da Razão ou Não queremos Um Governo de Direita.

O próprio João Fernandes prefere permanecer no limbo virtual, ao recusar falar presencialmente ou telefone com o Expresso. Tal como em relação ao "Diário de Notícias", que na edição de domingo publicou a investigação "Como funciona uma rede de notícias falsas em Portugal", o criador dos sites que já divulgaram fotos manipuladas de Catarina Martins a usar um relógio de luxo de milhares de euros ou da nova procuradora-geral da República, Lucília Gago, a jantar em casa de José Sócrates, só acede a responder via e-mail. Mas pouco e a chutar a responsabilidade da gestão dos sites para Luís Silva, outro desconhecido em Santo Tirso, a cujo e-mail cedido por João Fernandes responde por sua vez – e também só por este meio – Rodrigo Leal. E também sem responsabilidades diretas: "Eu colaboro com o site", alega.