Dicas de Poupança: a lição que o meu pai me ensinou com uma mesa de pingue-pongue

De vez em quando, o meu lado nórdico (o meu pai era sueco) quebra e o lado português do coração largo vem ao de cima. De lidar com o dinheiro não aprendi muito com o meu pai. Aliás, a minha mãe queixava-se que como o meu pai era estrangeiro e o câmbio na cabeça dele de coroas para escudos era por vezes complicado, alguns comerciantes aproveitavam-se dessa situação e por isso preferia ser ela a fazer as compras.

Adiante. O meu pai era um génio do “Faça Você Mesmo”. Se era preciso fazer uma coisa, ele fazia. Na aldeia onde vivíamos (Paúl, no sopé da Serra da Estrela), as criações dele eram um espetáculo para os habitantes da terra.