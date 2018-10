Constitucionalistas dizem que mudança de pasta não atenua incompatibilidade de Siza

A notícia foi conhecida em maio: Pedro Siza Vieira, então ministro adjunto, acumulara durante dois meses o seu cargo no Governo com o de sócio-gerente de uma empresa familiar, uma incompatibilidade cuja consequência prevista na lei é a demissão. O parecer do Ministério Público sobre o caso está nas mãos dos juízes do Tribunal Constitucional (TC), que mesmo sem prazo vão decidir se Siza pode continuar no cargo – agora enquanto adjunto e também responsável pela pasta da Economia, graças à recente remodelação governamental. Mas uma questão formal e não de conteúdo pode levar a que o processo morra na praia, explicam especialistas em Direito Constitucional ao Expresso.

A questão foi levantada este domingo por Luís Marques Mendes que, no seu habitual espaço de comentário político na SIC, deu por certo o “arquivamento” do caso. Tudo, garantiu, graças a um “palavrão jurídico”: a “inutilidade superveniente da lide”. Quer isto dizer que por Siza já não ocupar, em rigor, o cargo que detinha aquando da acumulação de funções – era ministro-adjunto, tendo cessado funções quando, na semana passada, passou a ministro adjunto e da Economia –, o TC poderá considerar que a sanção é impertinente, uma vez que o ministro já não pode perder o mandato que estava em causa. “O cargo onde ele estava já acabou”, sintetizou o comentador.