€30 mil garantem às empresas livre trânsito na contratação

A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) tem protocolos de cooperação ativa e projetos de investigação e desenvolvimento em execução com mais de 70 empresas. Esta ligação entre o meio académico e o empresarial é um dos pilares que, segundo João Falcão e Cunha, diretor da FEUP, sustenta a taxa de empregabilidade de 80% apurada no ano passado entre os diplomados da instituição, um ano depois da conclusão da sua formação. Mas apesar dos bons resultados, a escola decidiu aproximar ainda mais os seus alunos do tecido empresarial e criou o que poderia aproximar, conceptualmente, de um programa de mecenato académico. O FEUP Prime - Corporate Membership Program, um programa que, a troco de uma comparticipação financeira de 30 mil euros, confere às empresas-membros a possibilidade de recrutarem os melhores talentos da instituição ainda durante a sua formação e trabalhar com os melhores investigadores na resolução de problemas concretos do seu quotidiano.

“Valorizar o conhecimento e o talento que são produzidos internamente na FEUP, através da cooperação com o tecido empresarial” é, segundo João Falcão e Cunha, o primeiro grande objetivo da instituição com o lançemento do FEUP Prime. Mas o conceito do programa, que já agrega empresas como a Efacec, a Kaizen, a Sonae IM e a Sonae SS, não se esgota nesta missão. “Pretende-se criar valor e vantagens competitivas para as empresas, estabelecendo uma ligação direta com as fontes de talento e de produção de conhecimento da faculdade”, explica o diretor em entrevista ao Expresso.