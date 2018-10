Tancos não era só Azeredo. E também não deve ser só Rovisco

No início do mês, o general Rovisco Duarte deslocava-se à Assembleia da República para ser ouvido pelos deputados da Comissão Parlamentar de Defesa. Questionado então sobre se o seu lugar estaria em causa, por causa de toda a polémica relacionada com Tancos - na altura começava a falar-se da questão do encobrimento que levaria à queda do ministro -, o Chefe do Estado Maior do Exército respondia assim: "Não tenho nada a ver com o assunto, é a única coisa que posso dizer nesta fase".

Pelos vistos tinha e muito a ver com o assunto, como a sua demissão hoje prova à saciedade. Aliás, a única coisa que admira neste caso é como o mais alto responsável pelo nosso Exército se aguentou no lugar durante ano e meio depois do gravíssimo desaparecimento de material militar dos paióis de Tancos. Há casos em que assobiar para o lado não pode mesmo resultar.