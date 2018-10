Passes sociais mais baratos só a partir de 1 de abril

A redução brutal do preço dos passes sociais custa entre 80 e 100 milhões de euros por ano e é talvez a medida mais popular do Governo socialista. A medida faz parte do Orçamento do Estado para 2019 mas com um asterisco relevante. Só vai entrar em vigor a 1 de abril do próximo ano. A informação foi confirmada ao Expresso por fonte oficial quer do novo ministério do Ambiente e da Transição Energética, quer da Câmara Municipal de Lisboa.

A razão deste atraso, e que torna esta decisão mais uma das medidas a prestações do Governo, estará ligada quer à necessidade de obter o acordo de todos os operadores, quer com dificuldades técnicas de integração dos novos preços e bilhética.