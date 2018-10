Infraspeak: mais €1,6 milhões para aumentar os 7 milhões de tarefas da gestão de 18 mil edifícios

A plataforma nortenha Infraspeak, especialista na gestão de manutenção e operações técnicas, sediada na Founders Founders, no Porto, acaba de conquistar €1,6 milhões numa ronda de investimento participada pela Firtsminute Capital, o fundo britânico criado pela Atomico, a Tencent e vários fundadores de unicórnios europeus, e também pela Innovation Nest (Polónia), Construtech Ventures (Brasil), 500 Startups (Estados Unidos) e Caixa Capital (Portugal). Felipe Ávila da Costa, cofundador e CEO da Infraspeak, está agora de olhos postos em mercados internacionais e na captação de talento. A startup prepara-se para abrir escritórios em Londres, Barcelona e França e precisa de duplicar a equipa ainda este ano para cumprir as suas metas.

A Infraspeak, que foi uma das vencedoras da competição de startups organizada no âmbito do 28º Congresso das Comunicações e que no ano passado havia já conquistado o Prémio Jovem Empreendedor - o galardão atribuído anualmente pela Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) para premiar o espírito empreendedor nacional – desenvolveu uma plataforma de gestão e manutenção que é utilizada por clientes empresariais em seis países.