Esquerda: a luta continua no andar de baixo

Bloco e PCP vão aprovar o último OE da “geringonça”. Registam os avanços alcançados nas negociações, mas nem por isso desistem de continuar a esgrimir argumentos com o Governo quando o documento chegar à especialidade. A luta segue dentro de momentos e em novo cenário

getty

Depois de fechadas as linhas gerais da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2019, os partidos da esquerda parlamentar preparam agora as baterias para a discussão da especialidade. Foram horas de negociação na chamada 'sala das bolachas', um dos locais de reuniões afetos ao gabinete do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Situada no primeiro piso do edifício principal da Assembleia da República, foi lá que neste, como nos três anteriores Orçamentos desta Legislatura, se reuniram as delegações do PCP, do Bloco e dos Verdes, cada um por sua vez, com os diferentes membros do Governo. As horas e as intermináveis reuniões justificam o recurso a 'víveres' para aguentar a fome - daí a alcunha encontrada para a sala.