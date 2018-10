Portugal é campeão da Europa a converter crescimento em emprego

A queda do desemprego impulsionada pela criação de novos postos de trabalho tem sido um dos traços marcantes da recuperação da economia portuguesa desde os anos negros da crise. Uma evolução do mercado de trabalho que tem surpreendido pela positiva, com Portugal a liderar a zona euro em termos da conversão do crescimento económico em emprego.

Entre o primeiro trimestre de 2013 - altura em que a economia e o mercado de trabalho lusos bateram no fundo - e o segundo trimestre de 2018 (último valor disponível), o emprego em Portugal aumentou 12,4%, segundo os dados do Eurostat, considerando a população empregada no conceito das contas nacionais (sem ajuste de sazonalidade nem de calendário, para permitir a comparação com os parceiros europeus). Ao mesmo tempo, o Produto Interno Bruto (PIB) subiu 13,7%, tendo em conta dados encadeados em volume, tomando 2010 como ano de referência (mais uma vez, sem ajuste de sazonalidade nem de calendário).