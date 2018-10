“Eu planto a esperança. Como uma semente mesmo”: Nada Hassan, a psicóloga

No campo de Majdal Anjar, no Vale de Bekaa, a primeira paragem de milhares de sírios que atravessam a fronteira para o Líbano, há uma mulher a lutar contra os enormes traumas de guerra da população refugiada. Entre ela e a guerra que ainda dura em algumas zonas da Síria ficam sete quilómetros de terra árida e montanhosa. Trabalha numa clínica de difícil acesso, a duas horas de Beirute, no meio de um quase deserto que no inverno é um quase glacial. Está isolada aqui mas ainda mais isoladas, dentro e fora delas mesmas, estão as pessoas que ela tenta tratar.

Nada Hassan tem 36 anos, olhos muito verdes, grandes, e ocupa a última sala na clínica local dos Médicos Sem Fronteiras. A um canto tem alguns brinquedos que utiliza para que as crianças que viram coisas que ninguém devia ver se sintam crianças outra vez - e é também através da forma como cada uma delas brinca que Nada vai vendo o que se passa em casa destas famílias. Pelo chocalhar de duas cabeças de Barbies, que acabaram desfeitas nas mãos de uma criança de seis anos que entrou ali acompanhada dos pais, a psicóloga percebeu que havia violência doméstica em casa. Confrontou a mãe com a brincadeira “pouco natural” da filha, a mãe começou por negar mas depois admitiu: “Sim, é verdade”.