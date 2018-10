“A meio da viagem o bebé começa a chorar. Alguém pede para calar o bebé. Não se calou. Atiraram-no borda fora”

Tiago Cardoso empresta a sua voz a dois refugiados da Mauritânia que conheceu na Roménia e as vozes deles chegam em discurso direto, como se estivessem ainda ali à frente deste jurista português que há anos troca o ócio das férias pelo voluntariado em campos de refugiados.

“Estávamos no meio da rua, em Nouakchott [capital da Mauritânia], e de repente vários tipos metidos numa carrinha de caixa aberta começaram a gritar para nós. Percebemos que nos queriam apanhar, desatamos a fugir, a carrinha vem atrás de nós e estes tipos apanham-nos, prendem-nos com cordas e levam-nos para uma quinta. Vivíamos acorrentados a um poste, fomos ferrados como são ferrados os animais, como prova da nossa pertença ao dono da quinta. Éramos torturados todos os dias, segundo os apetites do capataz, apetecia-lhe bater-nos e batia-nos.”

A Mauritânia é um país muçulmano onde a escravatura não só é uma realidade perfeitamente normalizada como defendida por vários líderes religiosos. “Eu ouvia aquilo e só me lembrava de imagens que vi em programas do National Geographic. Um leão corre esfaimado atrás de duas gazelas e todos nós sabemos como é que aquilo vai terminar”, diz Tiago com os olhos muito abertos.