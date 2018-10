“Não somos vítimas. Queremos só que saiam da frente com as vossas leis medievais”

Tarek senta-se, começa a falar e depois, como se se tivesse sentado em cima de um alfinete, dirige-se a uma das portas do escritório onde nos recebe: “Veem aqui? Estes buracos todos?”. A porta amarela, de madeira, está cheia de protuberâncias, é irregular, e os buracos, enchidos com estuque, notam-se perfeitamente. “Já fomos invadidos cinco vezes, roubados, estamos sempre a mudar as fechaduras.”

Estamos numa morada que não podemos relevar. As direções para aqui foram-nos dadas através de pontos de referência. É um dos poucos centros comunitários para membros da comunidade LGBT totalmente seguros em todo o mundo árabe - “ou mesmo o único”, diz Tarek Zeidan, presidente da Helem, ou “sonho”, em árabe, a primeira associação de defesa dos direitos desta comunidade em toda a região. Se escrevermos “Helem Beirut” no Google Maps, não chegamos aqui mas a uma morada totalmente diferente noutro ponto da cidade.