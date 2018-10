Irene Pimentel. “A minha candidatura não foi lida até ao fim”

“Ou a minha candidatura não foi lida até ao fim ou, de forma arbitrária, decidiram que seria recusada, recorrendo a critérios novos e desconhecidos.” É deste modo que Irene Flunser Pimentel comenta ao Expresso a avaliação do júri que a excluiu do Concurso Estímulo ao Emprego Científico (CEEC), na categoria de projetos individuais, da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). O seu, sobre as relações da PIDE/DGS com os serviços secretos da Europa e dos Estados Unidos, foi qualificado pelo painel de especialistas como “indubitavelmente relevante” e o “corolário natural da carreira bem sucedida da candidata enquanto principal perita neste campo de investigação histórica”. Mesmo assim, tal não foi suficiente para que a historiadora, Prémio Pessoa 2007 e com uma vintena de livros publicados, obtivesse um dos 500 contratos garantidos pelo concurso, contando-se entre os 3.600 candidatos que ficaram de fora.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido