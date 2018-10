Fundador da Web Summit ao Expresso: “Valência, Madrid e Bilbau apresentaram ofertas incríveis mas seria triste abandonar Lisboa”

Porquê Lisboa? Porquê esta coisa com Lisboa?

Nos últimos três anos, Lisboa tem sido incrível e seria muito triste abandonar. E abandonar por o espaço disponível ser pequeno… seria terrível. Claro que o evento precisa de espaço para crescer, mas a parte mais difícil estaria relacionada com as relações construídas aqui com o Governo e com o gabinete do presidente da câmara [Fernando Medina]. E por todas as razões emocionais. Senti-as hoje, foi um dia emotivo. Não só para mim, mas para a equipa. Estou sentado no escritório em Lisboa e estão por aqui jovens portugueses a trabalhar. É ótimo para eles porque estavam sob tanta incerteza nestes últimos 18 meses. Íamos embora, depois já vínhamos, havia muita incerteza também para os nossos parceiros e participantes. Foi um desfecho espetacular.

