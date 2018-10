Suspeito do assalto a Tancos foi detido antes de viajar para a Austrália

João Paulino, gerente de um bar em Ansião, ia sair de Portugal no final de outubro juntamente com a família. O destino seria a Austrália. Só que os inspetores da Unidade Nacional de Contra-Terrorismo da Polícia Judiciária, que estavam a seguir os seus passos, decidiram agir antes dessa viagem preparada há já algum tempo.

Às 11h35 da terça-feira da semana passada, João Paulino foi detido no âmbito da Operação Húbris, que investiga a descoberta num baldio da Chamusca das armas roubadas em Tancos. "Não havia qualquer perigo de fuga. Ia a um casamento de um familiar na Austrália. Estava agendado há meses e ia com a mãe", conta ao Expresso fonte próxima da defesa. "Já no passado tinha ido à Suíça e voltou", acrescenta.