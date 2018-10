Exclusivo Expresso. O esconderijo das armas roubadas de Tancos

Não se vê vivalma junto ao restaurante abandonado. Apenas se ouve o motor dos carros que passam não muito longe na estrada nacional 113 e no IC9, que faz a ligação entre Fátima e Tomar. Há três anos, o estabelecimento comercial foi colocado à venda, por meio milhão de euros, aparentemente sem sucesso. Embora continue vazio e sem um novo dono, as instalações estão bem conservadas. As mesas e cadeiras para as refeições continuam intactas, pelo menos assim parece para quem espreita para o interior das instalações.

Nas traseiras situam-se três armazéns. Os dois mais pequenos, intransponíveis, estão fechados à chave. Já o maior, e o que aparenta estar mais degradado, tem o portão de chapa de metal arrombado. O interior quase está vazio, cheio de terra e pó. Apenas tem guardados uns poucos móveis partidos.