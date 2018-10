Esta plataforma analisa a sua expressão numa entrevista de emprego. Há mais hipóteses se for parecido com o melhor

Se Kevin Parker, CEO da HireVue, estiver certo, esta plataforma de entrevistas vídeo criada em 2004 por Mark Newman marcará o futuro dos processos de recrutamento a nível global. Já sabemos que há robôs a realizar entrevistas de emprego e algoritmos a assegurar a triagem de candidatos e validar as informações dos seus currículos ou cartas de apresentação. Mas o que a HireVue se propõe fazer, garante o CEO, “concorre num campeonato totalmente diferente”.

A plataforma utiliza a inteligência artificial para comparar entrevistas de emprego, pré-gravadas pelos candidatos, com o melhor dos profissionais que já desempenhou o cargo naquela empresa. São analisados aspetos como a postura corporal, as micro-expressões faciais e o tom de voz dos primeiros, comparando-os com os do segundo. Os candidatos são selecionados à imagem e semelhança de quem já passou pelo cargo e deixou boas memórias às chefias e bons resultados ao negócio.