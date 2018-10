Dicas de poupança: faz ideia das comissões que anda a pagar no banco?

Há bancos que cobram 100 euros ou mais só por ter uma conta aberta, mais o cartão de débito e o de crédito (mesmo que não os use). Quanto é que isso lhe custa, no seu caso específico? Provavelmente não sabe. Retiram um euro hoje, outro amanhã, mais três euros na semana que vem e acaba por nem dar por nada.

A partir de agora, já não pode dar a desculpa de que não tem tempo para andar a vasculhar os preçários do seu banco para descobrir quanto lhe estão a cobrar por cada movimentozinho que faz na sua conta bancária. O Banco de Portugal acaba de lançar o Comparador de Comissões bancárias. Tem todas as comissões de todos os bancos, por produto e por canal de comercialização. Isto que dizer que pode chegar ao detalhe de saber quanto custa pedir um caderno de cheques no balcão, no homebanking, pelo telemóvel, ou pelo telefone com auxílio do operador e sem o auxílio do operador. Por outras palavras, exatamente pelo mesmo serviço pode saber antecipadamente qual é o preço que vai pagar e qual é o canal que deve utilizar para ser mais barato e, eventualmente, até grátis dentro do mesmo banco, ou comparando com os outros bancos onde tem conta.