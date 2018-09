O português que inventou um governo mundial dos recursos naturais da Terra

Visionário, futurista, Paulo Magalhães é um corredor de fundo, um lutador de convicções fortes, que enfrenta cada dificuldade como um desafio, com uma paciência infinita. Acredita que há utopias que se podem tornar realidade, quando o que está em causa é garantir as condições para que a vida humana continue a prosperar na Terra. E aos 50 anos conseguiu realizar um dos seus sonhos: a Casa Comum da Humanidade (CCH), uma associação com ambições internacionais liderada por Portugal, que foi constituída legalmente esta semana na reitoria da Universidade do Porto.

A CCH quer garantir a preservação das condições de habitabilidade da Terra através de um novo modelo de governação global dos recursos naturais que funcione junto da ONU, apoiado numa contabilidade ambiental e económica inovadora do Sistema Terrestre que compense quem conserva e valoriza a Natureza e penalize quem a destrói. Este modelo baseia-se num conceito inventado por Paulo Magalhães: o Condomínio da Terra.

