Viagem pelos ‘Lehman Brothers’ das maiores crises financeiras

As grandes crises são quase sempre inesperadas. Há sinais, há ameaças que pairam no ar e há vozes, muitas vezes a pregar no deserto, que vão alertando para os riscos. Mas o último passo, a pequena faísca que deita tudo a perder, é muitas vezes surpreendente e vem donde menos se esperava.

Uma certeza existe: o capitalismo não se livra das crises e, desde que a financeirização – como a batizaram alguns economistas – tomou conta da economia mundial, a instabilidade é recorrente. E frequente. Os mercados vivem ao sabor do humor de muitos milhões de indivíduos e entidades e nem sempre é fácil perceber o que lhes vai no espírito. É o ‘espírito animal’, nas suas euforias e pânicos, em todo o seu esplendor, de que falava John Maynard Keynes.