“Vocês têm aí escrito ‘forte’, mas Beethoven enganou-se”: Gustavo Dudamel

— Boa tarde, tudo bem? In English or Spanish? Or portunhol?

Foi assim que Gustavo Dudamel deu início ao ensaio que, durante a sua estadia de quatro dias em Lisboa para a abertura da temporada da Fundação Gulbenkian, ofereceu à Orquestra Geração. Estes preferiram o castelhano, mas este é um dos casos onde isso era irrelevante. Porque Dudamel entender-se-ia com qualquer pessoa que houvesse sobre a terra apenas utilizando a linguagem musical. Basta-lhe uma partitura e uma orquestra à frente. E se esta for de jovens, ainda melhor.

Dudamel, que aos 28 anos chegou a maestro titular de uma das maiores orquestras do mundo, a Filarmónica de Los Angeles, sucedendo Zubin Mehta, Carlo Maria Giulini, André Previn e Esa-Pekka Salonen; e que aos 37 é uma espécie de rock star de quase impossível acesso, cobiçado no mundo todo e em viagem constante, diz gostar acima de tudo da “honestidade” das orquestras jovens. Remetem-no aos tempos em que, em Barquisimeto, quarta cidade da Venezuela, ele próprio pertenceu a uma, integrada no El Sistema de orquestras criado por José Antonio Abreu em 1975, que hoje envolve 700 mil crianças. Ainda se mantém ligado à maior delas, a Sinfónica Simón Bolívar, como diretor musical — embora nos últimos tempos a situação do seu país e um diferendo com o Governo o tenham obrigado a ensaiar via Skype e FaceTime.