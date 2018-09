Uma “primeira escolha” que garante a “continuidade” da política do Ministério Público

A magistrada Lucília Gago foi a “primeira escolha” do primeiro-ministro para suceder a Joana Marques Vidal no cargo de Procuradora-Geral da República e “a primeira aceitação, felizmente”, garantiu esta sexta-feira António Costa, acrescentando ainda nunca ter tido qualquer conversa com a atual PGR sobre a escolha da sucessora.

A nomeação, que compete ao Presidente da República após proposta do Governo, foi anunciada quinta-feira à noite, depois de meses de dúvida e trocas de argumentos a favor e contra a recondução no cargo de Joana Marques Vidal, que ficará para sempre associada à história dos mais mediáticos processos que chegaram a tribunal nos últimos anos. Da Operação Marquês, envolvendo um ex-primeiro-ministro, o maior banqueiro e um dos maiores empresários, passando pela Operação Fizz, com repercussões em Angola, até aos casos Lex e e-toupeira, que atingiram o próprio mundo da justiça e do futebol.