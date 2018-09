Empresas em recuperação vão ter acesso a linha de crédito de €300 milhões

O Ministério da Economia, através da Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD), está a preparar o lançamento de linhas de crédito dirigidas às empresas que enfrentaram, com sucesso, processos de reestruturação, avançou ao Expresso o secretário de Estado Adjunto e do Comércio, Paulo Alexandre Ferreira.

“A IFD está a trabalhar desde há algum tempo em novas soluções, como é o caso do programa ‘Restart and Modernise’. Este será um novo instrumento que visa apoiar empresas economicamente viáveis, que tenham sido bem sucedidas nos seus processos de reestruturação, ao abrigo do novo quadro do Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas, que foi recentemente lançado e é um dos pilares essenciais do programa Capitalizar”, explicou o secretário de Estado Adjunto do ministro da Economia, que tem a tutela da IFD, vulgo banco de fomento.