Arménio vai voltar à Carris como operário chefe

Têm tido conversas com a UGT sobre as vossas preocupações comuns?

Não. As posições da CGTP são colocadas no Conselho Económico e Social ou na Concertação, onde estão reunidos todos os parceiros.

Não há um canal direto de conversa com a UGT?

Não. Emitimos as nossas posições e ouvimos as dos outros.

Recentemente, o líder da UGT foi à universidade de verão do PSD e participou numas jornadas parlamentares do CDS. Se fosse convidado, ia?

Não. E não é por medo de falar na casa dos outros! Tem de haver princípios e coerência, e estes dois partidos estiveram envolvidos diretamente numa das fases mais negras da história do país do ponto de vista social e laboral. Não só pela redução de salários e direitos que impuseram, mas também pela forma como se comportaram no âmbito da negociação. Não houve diálogo, houve imposição, arrogância, prepotência. Discutir com o PSD e o CDS o quê? Nesse tipo de debates não participo.