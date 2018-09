A família é um lugar perigoso

Quem são estas pessoas que matam e têm o sangue frio de tentar mostrar que nada se passa? São doentes mentais? São psicopatas? Todos os homicidas são psicopatas? O psicólogo clínico e forense Mauro Paulino dá as explicações (im)possíveis

O início do mês de setembro ficou marcado por um crime cuja brutalidade e contornos suscitaram incredulidade e inquietação. Do que se sabe, a filha, em conjunto com o seu marido, planeou e executou a morte da sua mãe afetiva, mulher que procurou conceder a uma então criança de 9 anos uma nova oportunidade de vida.