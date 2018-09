Estes bichos são especiais

Tudo começou num cisne de prata articulado, pronto a abrir as asas e a descer o pescoço de forma elegante. Depois vieram os outros bichos da terra, do mar e do ar. Nasceram veados, cavalos, touros, elefantes, girafas, esquilos, coelhos, rinocerontes, lagostas, peixes, avestruzes, galos, pássaros vários. Foram às centenas, criados à mão, com ouro, prata e outros materiais, dos ovos de avestruz às pedras preciosas, corais ou marfim para encherem uma verdadeira Arca de Noé da ourivesaria portuguesa. “O meu pai fez quase todas as espécies da natureza”, garante David Ferreira quando fala da obra do ourives portuense Luiz Ferreira, criador da coleção Bichos que rapidamente se espalhou pelo mundo.

O antigo Presidente norte-americano Richard Nixon comprou uma avestruz, a antiga primeira-dama dos EUA Jacqueline Kennedy Onassis quis uma rã, a princesa Margarida, de Inglaterra, entusiasmou-se com um cisne e levou-o mesmo antes da obra estar acabada, o duque de Windsor escolheu duas quimeras (figura da mitologia grega com aparência híbrida, de dois ou mais animais), a duquesa de Alba fez a sua própria coleção de bichos, com um cavalo de Troia incluído.