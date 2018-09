Em Lisboa, um milhão de euros dá para comprar uma casa de luxo com 143 m2

Quantos metros quadrados dá para comprar com um milhão de dólares? Não muito, se estivermos a falar de uma casa de luxo. A análise é da consultora imobiliária internacional Knight Frank, que agora atualizou os seus dados de acordo com a evolução dos preços que este mercado tem vindo a verificar nos primeiros seis meses deste ano.

A cidade mais cara de todas é o Mónaco, onde um milhão de euros dá para comprar 18 m2. Mas em dólares (862 mil euros), como se refere no estudo, chega para comprar 16 m2, o que atira o preço por metro quadrado para mais de €60 mil. Ou seja, uma casa com 100 m2 poderá custar uns €6 milhões. Esta é a cidade mais cara de todas, mas bem perto surge Hong Kong, onde um milhão só dá para comprar 22 m2. Logo depois aparece Londres, onde o mesmo montante chega para apenas 29 m2. Paris também não está muito longe, mas Madrid já surge mais no final da lista e é uma das cinco cidades onde um milhão de dólares já dá para comprar mais de 100 m2.