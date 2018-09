A quarta-feira política da UE: punição da Hungria e último discurso de Juncker sobre o estado da União

Deixem-me dar as boas vindas ao primeiro-ministro Orbán, a quem queria dar um aperto de mão, mas ele chegou atrasado”, atirou a eurodeputada holandesa Judith Sargentini, sem disfarçar o mal-estar, na primeira intervenção no debate desta terça-feira no Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

Ouviram-se algumas vaias e risos no hemiciclo. Viktor Orbán também se riu, mas Sargentini não achou muita graça, nem ao atraso do húngaro, nem ao que considera ser um risco claro de violação grave do Estado de Direito na Hungria.