Os preços das casas vão continuar a subir, pelo menos nos próximos três anos. O centro de Lisboa já estará perto de atingir o limite, porque foi onde os valores mais cresceram até agora, mas no Porto ainda há margem para aumentar, porque “o interesse começou mais tarde”. E o mesmo se passa nas periferias destas cidades - por exemplo Amadora, Odivelas, Gaia ou Matosinhos - e até em cidades secundárias e no interior do país, para onde está a começar a haver mais procura. O lado bom é que a subida não vai ser tanto como até agora e, gradualmente, os preços devem mesmo começar a estabilizar.

Enquanto a procura for maior que a oferta, esta é a opinião consensual da maior parte dos agentes do mercado imobiliário e até de economistas e entidades financeiras. Aliás, ainda esta semana, a Standard & Poors (S&P) divulgou um relatório onde estima que os preços vão subir 9,5% este ano mas que nos próximos anos - em 2019, 2020 e 2021 - vão aumentar menos, respectivamente, 7%, 6% e 5% (leia mais sobre este tema na edição impressa deste sábado).

