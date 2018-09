Marcelo: a vida está difícil

Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente bem disposto, está apreensivo com o ano que aí vem. O próprio disse-o há uma semana quando andou de férias a trabalhar pelo interior e a chamar turistas para as praias fluviais das zonas que arderam no verão passado - “é óbvio que já todos entraram em campanha eleitoral e não vão parar até às eleições legislativas de outubro. E eu vou ter que ter muito cuidado”, afirmou.



Em causa está o facto de, como Presidente da República, Marcelo não poder entrar no jogo, mas simultaneamente sentir-se inquieto com a descolagem do Governo perante uma oposição que ainda hesita, perante o aparecimento de um novo partido e a imprevisibilidade que o novo paradigma constitucional inaugurado por António Costa em 2015 - quem forma Governo pode não ser quem ganha as eleições - introduziu na vida política portuguesa.



