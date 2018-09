Manfred Weber. O alemão que quer dirigir a Comissão Europeia

Estou pronto para isto", diz Manfred Weber. "Quero ser o próximo presidente da Comissão Europeia", anunciou esta quarta-feira aos jornalistas, no Parlamento Europeu, em Bruxelas. O político alemão de centro-direita confirma os rumores que há muito davam conta da vontade de ser presidente da Comissão Europeia.



Na bolha europeia todos sabem quem é o eurodeputado, líder do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu. Mas fora dela, nos Estados-membros, o nome é desconhecido de muitos.

