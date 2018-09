Primeira terapia genética a curar doença humana vence Prémio Champalimaud de Visão 2018

A cura através de uma terapia genética de uma doença hereditária conhecida por Amaurose Congénita de Leber, uma forma de cegueira infantil, acaba de ser distinguida com o Prémio António Champalimaud de Visão 2018, o maior do mundo nesta área, no valor de um milhão de euros.



A entrega do prémio vai decorrer esta terça-feira ao fim da tarde na Fundação Champalimaud, em Lisboa, numa cerimónia presidida por Marcelo Rebelo de Sousa e onde participará também a presidente desta instituição científica, Leonor Beleza. Os premiados são investigadores do Instituto Nacional de Visão dos EUA (Michael Redmond), da Escola de Medicina da Universidade da Pensilvânia (Jean Bennett e Samuel Jacobsen), do Hospital Infantil de Filadélfia (Albert Maguire), do Instituto de Oftalmologia do University College London (Robin Ali), do Moorfields Eye Hospital do Reino Unido (James Bainbridge) e da Escola de Medicina da Universidade da Flórida (William Hauswirth).

