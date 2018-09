Portugueses vão ter acesso gratuito a informação científica médica

Os médicos que exercem em Portugal poderão aceder gratuitamente a conteúdos científicos cujos custos têm atualmente de suportar. O acesso às quatro plataformas médicas digitais mais prestigiadas a nível internacional vai ser totalmente livre. Os custos de utilização agora suportados pelos clínicos, cerca de 1200 euros anuais para quatros publicações científicas, vão ser pagos pelo Ministério da Saúde.



A gratuitidade no acesso ao conhecimento médico publicado pelos “BMJ Best Pratice”, “Cochrane Library”, “DynaMed Plus” e “UptoDate” — reconhecidos por disponibilizarem “a melhor e mais relevante evidência científica” — entra em vigor em janeiro do próximo ano, nesta fase por um período de três anos. A medida resulta de um protocolo assinado esta terça-feira entre o ministro Adalberto Campos Fernandes e o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães.



