Assédio, violência doméstica, machismo, direitos e saúde sexual. Nove portugueses quebram silêncios

Conhece os seus direitos sexuais? Acha que sim? Não? Tem uma ideia vaga? No Dia Mundial da Saúde Sexual, que se celebra dia 4 de setembro, o Expresso saiu à rua com a sexóloga Marta Crawford para questionar os portugueses sobre questões fraturantes como assédio sexual, violência doméstica, machismo e homofobia, pressão social, direitos sexuais e saúde sexual. A World Association for Sexual Health (WAS) aponta 16 direitos que revelamos aqui. E discutimos também o conceito de saúde sexual, que não quer dizer apenas ausência de doença, disfunção ou enfermidade, mas também abrange a ideia de bem-estar físico, mental e social relacionado com a sexualidade.



Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)