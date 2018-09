As startups estão a fugir de Silicon Valley?

Antes de trocar os vastos campos agrícolas pelas construções de aço e betão, Silicon Valley não era Silicon Valley. Conhecido pela beleza das suas flores e pomares, o vale de Santa Clara começaria por ser apelidado de Valley of the Heart’s Delight (Vale do Encantamento, numa tradução livre) após a visita do marechal britânico Lord Kitchener em 1890.



Seria só a partir da década de 50 do século XX que a nova indústria de produção de chips de silício, impulsionada pela investigação da universidade de Stanford e fundamental para os desenvolvimentos na área de computação, esboçaria o caminho para um novo conceito na região. Duas décadas depois, o atual nome era cunhado por Don Hoefler, jornalista de tecnologia no “Electronic news”, numa coluna sobre a indústria semicondutora publicada em 1971.

