José Luís Carneiro “O bem-estar da comunidade luso-venezuelana é uma questão nacional”

Quantas pessoas entraram em território português fugidas da Venezuela?

Estima-se que tenham regressado a Portugal entre 4500 e 5500 cidadãos portugueses e lusodescendentes; destes, três a quatro mil fixaram-se na Região Autónoma da Madeira. No entanto, estes números estão em constante evolução, podendo surgir um acréscimo nos indicadores oficiais, associado a novas inscrições nos sistemas de ensino, de emprego e de segurança social, em virtude da chegada de mais famílias a Portugal. No último ano letivo, estavam matriculados 980 alunos com naturalidade ou nacionalidade venezuelana nas escolas portuguesas do continente e da Região Autónoma da Madeira – desde o ensino básico até ao secundário. No ano letivo que agora vai começar, os números deverão ser superiores.

